Nella serata di ieri i tifosi della Fiorentina hanno invaso le strade di Firenze per festeggiare i 100 anni di storia del club. Il corteo è culminato con una fiaccolata e i fuochi d'artificio sparati su Ponte Santa Trinita e Ponte Alle Grazie.

Anche Nicolò Fagioli sembra aver apprezzato l'iniziativa dei tifosi viola, manifestando la propria meraviglia attraverso una storia su Instagram: