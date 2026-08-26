Nicolò Fagioli ha apprezzato molto i festeggiamenti dei tifosi per il Centenario della Fiorentin
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Nella serata di ieri i tifosi della Fiorentina hanno invaso le strade di Firenze per festeggiare i 100 anni di storia del club. Il corteo è culminato con una fiaccolata e i fuochi d'artificio sparati su Ponte Santa Trinita e Ponte Alle Grazie.
Anche Nicolò Fagioli sembra aver apprezzato l'iniziativa dei tifosi viola, manifestando la propria meraviglia attraverso una storia su Instagram:
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