Il Torino vuole cedere Njie e l’attaccante vuole andar via. Tutti pronti, dunque, i presupposti perché l’operazione vada in porto, ma bisogna chiuderla. Oggi la Fiorentina entrerà nel vivo dell’operazione, previsto un contatto diretto tra Cairo e Paratici per la valutazione del cartellino, che per i viola non supera i 15 milioni più eventuali bonus.

La richiesta del Torino

Il Torino lo valuta 20 milioni, ma ci sono i margini per avvicinarsi a un’intesa. Domani i granata saranno ospiti del Sassuolo, ma sull’utilizzo di Njie permangono molto dubbi. Nelle ultime ore è, ma la Fiorentina lavora per anticipare la concorrenza.