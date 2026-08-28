Concorrenza per Njie del Torino, ma la Fiorentina fa sul serio: il calciatore ha chiesto la cessione
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Il Torino vuole cedere Njie e l’attaccante vuole andar via. Tutti pronti, dunque, i presupposti perché l’operazione vada in porto, ma bisogna chiuderla. Oggi la Fiorentina entrerà nel vivo dell’operazione, previsto un contatto diretto tra Cairo e Paratici per la valutazione del cartellino, che per i viola non supera i 15 milioni più eventuali bonus.
La richiesta del TorinoIl Torino lo valuta 20 milioni, ma ci sono i margini per avvicinarsi a un’intesa. Domani i granata saranno ospiti del Sassuolo, ma sull’utilizzo di Njie permangono molto dubbi. Nelle ultime ore è tornato alla carica il Crystal Palace, ma la Fiorentina lavora per anticipare la concorrenza.
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