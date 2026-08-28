VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco

La Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato deve cercare di completare il proprio reparto offensivo. Uno dei nomi sul tavolo di Fabio Paratici è quello di Alieu Njie. L'ala classe 2005 ha ben impressionato contro il Milan, ed il Torino nelle scorse settimane ha rifiutato offerte da tante squadre europee.

Come scrive Tuttosport, la valutazione di Cairo è di circa 20 milioni. Paratici però vuole sfruttare le ottime relazioni con i granata, viste le operazioni di Comuzzo e Fortini, dove la Fiorentina è venuta incontro alle necessità del Torino. Abate vorrebbe trattenere Njie, visto il potenziale del giocatore.