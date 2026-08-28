Dodò, non c'è solo il Nottignham Forest: tentativo concreto di un altro club. La situazione

Redazione VN
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Non c'è solo il Nottingham Forest su Dodò. Visto che gli inglesi non hanno ancora accontentato la Fiorentina per lasciar partire il terzino brasiliano, un altro club sembra essere interessato.

Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, sull'ex Shaktar Donetsk sarebbe spuntato anche l'Olympiacos, dopo la brusca frenata per Pedersen del Torino. I greci intenzionati a fare un tentativo concreto per Dodò, in uscita dalla Fiorentina, visto il mancato rinnovo e la scadenza dell'attuale contratto nel 2027.

Rilancio Nottingham

Gianluca Di Marzio riporta poi di un rilancio del Nottingham: 9 milioni più 2 di bonus per aggiudicarsi le prestazioni del terzino brasiliano classe 1998.
Dodo

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