Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport, leggi le sue parole

Redazione VN
Fabbian

VIDEO VN - Fabbian saluta la Fiorentina: l'uscita dal Viola Park

Alessandro Bocci è stato ospite del Pentasport di Radio Bruno. Ecco come si è espresso:

Considerando che si fa fatica a capire su che modulo si andrà a cadere, penso che Paratici abbia complicato un po' la vita a Grosso: non è una buona soluzione arrivare alla cessione di Kean il 28 Agosto. Zirkzee fa molti meno gol di Kean, ma tocca tantissimi palloni. Ci sono tante cose che non condivido e non mi sono chiarissime. Per fortuna che il mercato martedì finisce e faremo le ultime considerazioni. Trovare un attaccante può essere fattible, ma più forte di Kean non è facile. Zirkzee anno scorso ha fatto due gol e Mandragora, che probabilmente se ne va, è il centrocampista che segna di più...
Bologna FC v Torino FC - Serie A TIM

Frosinone, un attimo per sbagliare

Grosso contro la Roma ha fatto molti errori, ma la partita di domani è altrettanto difficile. I giocatori oggi hanno la testa al mercato: Dodo, Kean, Mandragora, Gudmundsson... In più la Fiorentina mi è sembrata tanto indietro anche per la preparazione fisica. Si viene da una stagione disastrosa, quella col Frosinone è una partita scivolosa.

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