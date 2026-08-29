Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone
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La Fiorentina torna all'Artemio Franchi per la seconda giornata di campionato dove affronterà il Frosinone. Assente Moise Kean che finisce in tribuna. Le due squadre hanno diramato le formazioni ufficiali: Kean non figura in campo né in panchina, a dimostrazione di come sia ormai in partenza.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Ranieri, Mandragora, Joao Mario, Viery, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Jallow.
Allenatore: Fabio Grosso
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Grillitsch, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Tchato.
Allenatore: Massimiliano Alvini
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