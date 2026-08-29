L'attaccante del Torino, Alieu Njie, è sempre più vicino alla Fiorentina
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La Fiorentina è sempre più vicina al decimo acquisto di questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto un accordo con l'entourage di Alieu Njie che firmerebbe un contratto fino al 2030, con opzione per il 2031.
Torino e Fiorentina sono in trattativa avanzata per chiudere l'accordo sulla base di 16 milioni di euro più 4 di bonus.
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