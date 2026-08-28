In questo finale di mercato, la Fiorentina ha la necessità di completare il reparto offensivo. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Alieu Njie, esterno del Torino che ha già chiesto la cessione al club granata e trovato un accordo di massima con la società gigliata per un contratto fino al 2031.

Njie, i dettagli

Secondo quanto raccolto da ViolaNews, nelle ultimissime ore Fiorentina e Torino avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore sulla base di 17/18 milioni di euro, bonus compresi. Adesso restano da limare gli ultimi dettagli prima che l'operazione possa considerarsi conclusa.