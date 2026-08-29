Commisso rivolge un accorato ringraziamento a Fabio Paratici e Alessandro Ferrari nel suo discorso alla festa per il Centenario
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Nel suo discorso in occasione della festa per i 100 anni della Fiorentina, il presidente viola Giuseppe Commisso ha voluto ringraziare i suoi più diretti sottoposti, il dg Alessandro Ferrari e il ds Fabio Paratici:
Gli investimenti effettuati nel club sono i più grandi della storia, continuiamo a lavorare per migliorare. Ringrazio Alessandro Ferrari per il lavoro di ogni giorno al Viola Park. Inoltre, voglio ringraziare Fabio Paratici, il quale è arrivato alla Fiorentina in uno dei nostri momenti più difficili. Ha lavorato per trasformato la nostra organizzazione e far sognare i tifosi. Grazie Fabio! Quando lottiamo insieme tutto è possibile.
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