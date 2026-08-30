Le ultime battute del calciomercato estivo si preannunciano roventi in casa gigliata. Qualora si dovesse concretizzare la cessione di Moise Kean di fronte al pressing costante del Como, la dirigenza viola non vuole farsi cogliere impreparata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha allacciato e intensificato i contatti per Beto, individuato come il "nove pesante" ideale per il 4-3-3 di Fabio Grosso. I dialoghi tra le parti procedono spediti verso un'intesa sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il sì di Beto alla Fiorentina

Un fattore determinante per la riuscita dell'operazione è la volontà ferrea del centravanti portoghese classe '98. Da quanto risulta alla nostra redazione, infatti, Beto ha già detto sì alla proposta gigliata: l'ex Udinese è entusiasta all'idea di tornare in Serie A ed è pronto a vestire la maglia viola per prendersi le chiavi dell'attacco di Grosso.

La situazione in casa Everton

A spianare la strada al trasferimento è anche la posizione dell'Everton, che ha di fatto già liberato il calciatore sul mercato. Il club inglese si è cautelato riprendendo Richarlison dal Tottenham e consegnando le maglie da titolare in questo avvio di stagione a Thierno Barry. Con gli spazi ormai ridotti al minimo per Beto in Premier League, le porte per il suo approdo a Firenze sono spalancate: le prossime ore saranno quelle decisive.