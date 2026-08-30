VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

Alieu Njie è ormai a un passo dalla Fiorentina. L’operazione con il Torino dovrebbe chiudersi sulla base di 14 milioni di euro più altri 6 di bonus. In caso di partenza di Gudmundsson, Paratici potrebbe provare ad acquistare anche Wilfried Gnonto dal Leeds.

Più complicata la situazione relativa a Joshua Zirkzee. La trattativa sta attraversando una fase di stallo, nonostante l’iniziale fiducia, ma la Fiorentina continua a lavorare per convincere il giocatore e soprattutto il Manchester United. L’intesa sulla valutazione complessiva, vicina ai 30 milioni tra prestito ed eventuale riscatto, sarebbe stata raggiunta: resta da definire la formula.

Il mancato accordo per Zirkzee sta momentaneamente bloccando la cessione di Moise Kean al Como, nonostante l’intesa già raggiunta tra i due club. Se l’operazione per l’attaccante olandese non dovesse sbloccarsi, le principali alternative restano Beto dell’Everton e Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Lo scrive il Corriere Fiorentino.