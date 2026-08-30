La festa del centenario della Fiorentina si è trasformata in una serata da incubo. Davanti a Batistuta e Rui Costa, presenti in tribuna, i viola sono stati battuti 3-0 dal neopromosso Frosinone. Protagonista Antonio Raimondo, che prima della gara non aveva mai segnato in Serie A e ha realizzato una doppietta, mentre Gabriele Bracaglia ha firmato il gol del momentaneo 2-0.

Per la squadra di Grosso è subito scattato l’allarme: sette reti subite nelle prime due giornate e pochissimo equilibrio nonostante una formazione molto offensiva. Oulai è rimasto isolato a centrocampo, Dragusin e Pongracic hanno sofferto, Atta è apparso troppo leggero e Pellegrino non ha inciso. Servirà trovare rapidamente una maggiore solidità, anche se Mastantuono, Gudmundsson e Valdepeñas hanno comunque mostrato qualità.

La partita ha avuto un andamento paradossale: nei primi 40 minuti la Fiorentina ha creato diverse occasioni, colpendo due pali con Mastantuono e Valdepeñas, ma si è ritrovata sotto di due gol. Raimondo ha sbloccato il risultato sfruttando gli errori di Ndour e Pongracic, poi Bracaglia ha raddoppiato di testa. Nella ripresa i viola non hanno reagito e Raimondo ha completato il pesante 3-0. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.