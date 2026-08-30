La Fiorentina crolla 3-0 contro il Frosinone proprio nella serata dedicata alla festa del centenario. La squadra di Grosso mostra un atteggiamento insufficiente, una fase offensiva quasi inesistente e una difesa troppo alta, facilmente superata dagli avversari. Il secondo ko in sei giorni porta a sette il numero dei gol subiti nelle prime due giornate e scatena i fischi del pubblico del Franchi.

Nonostante il passaggio al 4-3-2-1, con Oulai e Atta a centrocampo, Gudmundsson e Mastantuono alle spalle di Pellegrino, sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Raimondo. La Fiorentina prova a reagire, ma colpisce due pali con Mastantuono e Valdepeñas prima di incassare il raddoppio di Bracaglia in contropiede. Il primo tempo si chiude così sullo 0-2, trasformando la notte di festa in un incubo.

Nella ripresa Grosso inserisce Viery, Fagioli, Brescianini, Mandragora e João Mário, senza però riuscire a cambiare l’inerzia della gara. Raimondo firma la doppietta personale sfruttando un’altra ripartenza favorita dalla mancanza di filtro a centrocampo e dall’ennesimo errore della retroguardia viola. La Fiorentina non trova la forza di rialzarsi e chiude la partita tra la delusione e la contestazione dei suoi tifosi. Lo scrive la Nazione.