La sconfitta dell’Olimpico non è rimasta un episodio isolato: la Fiorentina ha ripetuto una prestazione deludente anche al Franchi, perdendo 3-0 contro il Frosinone proprio nel giorno del centenario. Davanti a tanti ex, tra cui Batistuta e Rui Costa, la squadra di Alvini ha conquistato meritatamente la vittoria, mentre i viola sono stati accompagnati da fischi assordanti al termine della gara.

I due pali colpiti da Mastantuono e Valdepeñas non possono nascondere le difficoltà della Fiorentina. Il Frosinone ha messo subito in crisi la retroguardia viola con una difesa compatta e rapide ripartenze. Dopo l’occasione fallita da Gudmundsson, Raimondo ha sbloccato la partita sfruttando l’azione di Kvernadze, mentre Bracaglia ha firmato il raddoppio di testa su calcio d’angolo.

Nella ripresa non è arrivata alcuna reazione concreta da parte della squadra di Grosso. Il Frosinone ha continuato a controllare la gara e Raimondo ha completato la sua doppietta con un sinistro al volo su assist di Bracaglia. Dopo due giornate, la Fiorentina si ritrova con sette gol subiti, nessuna rete segnata, zero punti e, soprattutto, un gioco ancora completamente assente. Lo scrive il Corriere dello Sport.