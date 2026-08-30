La questione del nuovo centravanti è la principale preoccupazione della dirigenza viola. Kean è rimasto fuori dai convocati ed è ormai vicino al Como, ma la Fiorentina non ha ancora autorizzato definitivamente il trasferimento perché prima vuole assicurarsi il suo sostituto.

L’obiettivo principale resta Joshua Zirkzee. La trattativa con il Manchester United è aperta, ma le parti devono trovare un accordo sulla formula: Paratici vorrebbe ottenere un diritto di riscatto, mentre il club inglese sarebbe orientato verso un semplice prestito. Anche il giocatore sta valutando eventuali proposte da squadre impegnate nelle coppe europee, tra cui Juventus e Napoli.

La Fiorentina continua quindi a lavorare anche sulle alternative. Rimane sul tavolo l’offerta presentata all’Everton per Beto, mentre è stato effettuato un sondaggio per Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Due soluzioni pronte a diventare concrete nel caso in cui l’operazione Zirkzee dovesse saltare. Lo scrive la Nazione.