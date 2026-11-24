Il commento sulla sconfitta della Fiorentina a Monza: "Vanoli ha accusato i suoi di essere troppo solisti. Il problema è che la Fiorentina non è una squadra"
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La Fiorentina riperde. Contro il Monza la squadra di Vanoli... tre gol e a casa. Il tifoso-tipo, quello che s’arrabbia con l’arbitro, quello che giustifica sempre i viola e se la prende con i giornalisti, quello che gode quando perde la Juve, è allibito. Non sa più con chi prendersela.
Di chi è la colpa?I Commisso i soldi ce li hanno messi, il bilancio è in rosso. Paratici qualche talento l’ha preso. Magari ha speso molto e magari poteva accorgersi di quel portoghesino di ventuno anni, quel Varela che a Monza ha già fatto undici gol. Vanoli è già il sostituto di Grosso, come fu di Pioli. È là che si gratta la capigliatura. Aveva detto, prima di tornare a Firenze, sognerei di allenare questa rosa. Oggi quelle parole gli sembrano sassi impossibili da digerire. Gira e rigira quei nomi. Li rimbussola nella testa. Alla vigilia ostenta sicurezza, distilla buoni propositi e qualche luogo comune: è il momento di fare punti… Come ci fosse un momento dove non importa il risultato. Poi si raccoglie dietro i suoi occhialoni, abbassa lo sguardo e brontola non si sa cosa. E i giocatori? Si danno da fare, ma sembrano appartenere ad un calcio minore. Appena arrivano i primi problemi si smarriscono. Sul secondo gol di Varela ci si accorge che a marcarlo c’era Ndour… perché?
Saranno sfortuna 28 gol subiti in 12 partite?Certo, conta anche un po’ di sfortuna. Doveri si è sbrigato a fischiare la mano di Oulai (ma dove la poteva mettere?) e ignora un calcione che atterra Mastantuono in piena area. Ma si sa che, secondo la regola di Murphy, quando le cose vanno male possono anche andar peggio. Questo modo di arbitrare forse farà anche giocar di più ma a noi sembra un disastro. Ma i 28 gol subiti non si possono addebitare alla mala sorte. Un dato è certo: così non si può andare avanti.
Le scelte di VanoliQuesto modulo, questa formazione base è sbagliata. Vanoli deve scrollarsi di dosso i suoi dubbi e cambiare. La formazione è il modulo vanno ridisegnati. Ci vuole più copertura, più densità, più aggressività, più prudenza. Il Monza aveva realizzato 17 gol in 11 partite, ne ha fatti 3 tutti insieme. Non si può continuare così. Lui ha accusato i suoi di essere troppo “solisti”. Il problema è che la Fiorentina non è una squadra. E poi certe scelte lasciano allibiti: che c’entra Gnonto? Nije è forse il migliore, come si può lasciarlo fuori? Lui chiede scusa ai tifosi, per carità tutto vero, ma il problema è il campo e... non tanto lo Stadio…
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