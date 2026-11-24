La Fiorentina riperde. Contro il Monza la squadra di Vanoli... tre gol e a casa. Il tifoso-tipo, quello che s’arrabbia con l’arbitro, quello che giustifica sempre i viola e se la prende con i giornalisti, quello che gode quando perde la Juve, è allibito. Non sa più con chi prendersela.

Di chi è la colpa?

Saranno sfortuna 28 gol subiti in 12 partite?

Le scelte di Vanoli

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i soldi ce li hanno messi, il bilancio è in rosso.qualche talento l’ha preso. Magari ha speso molto e magariche a Monza ha già fatto undici gol.è già il sostituto di Grosso, come fu di Pioli.. Gira e rigira quei nomi. Li rimbussola nella testa. Alla vigilia ostenta sicurezza, distilla buoni propositi e qualche luogo comune: è il momento di fare punti… Come ci fosse un momento dove non importa il risultato. Poi si raccoglie dietro i suoi occhialoni, abbassa lo sguardo e brontola non si sa cosa.Appena arrivano i primi problemi si smarriscono. Sul secondo gol di Varela ci si accorge che a marcarlo c’era Ndour… perché?Certo, conta anche un po’ di sfortuna. Doveri si è sbrigato a fischiare la mano di Oulai (ma dove la poteva mettere?) e ignora un calcione che atterra Mastantuono in piena area. Ma si sa che, secondo la regola di Murphy, quando le cose vanno male possono anche andar peggio. Questo modo di arbitrare forse farà anche giocar di più ma a noi sembra un disastro.Questo modulo, questa formazione base è sbagliata. Vanoli deve scrollarsi di dosso i suoi dubbi e cambiare. La formazione è il modulo vanno ridisegnati. Ci vuole più copertura, più densità, più aggressività, più prudenza. Il Monza aveva realizzato 17 gol in 11 partite, ne ha fatti 3 tutti insieme.E poi certe scelte lasciano allibiti:Lui chiede scusa ai tifosi, per carità tutto vero, ma il problema è il campo e... non tanto lo Stadio…