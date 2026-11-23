Il tecnico in sala stampa: "Questi ragazzi devono capire che nella vita ci vuole un pizzico di umiltà. Forse non sono stato chiaro, adesso lo sarò"
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Monza:
La cosa più importante è chiedere scusa ai tifosi, non abbiamo saputo reagire nel modo giusto. Questa è stata la mia peggiore Fiorentina. Questi ragazzi devono capire che nella vita ci vuole un pizzico di umiltà. Forse non sono stato chiaro, adesso lo sarò. Si va in ritiro, l'obiettivo sono i 40 punti e poi si vedrà.
Gestione
Se mi sento l'uomo giusto? Assolutamente sì, sono tornato per questo. Accetto le difficoltà, ma non che questi ragazzi reagiscano individualmente ad esse. Ci vuole umiltà, quella che ha qua l'allenatore. Lo spartito lo decido io, non lo decidono loro. Questa è una grossa lezione e spero che se la mettano in tasca velocemente. La società è sempre al mio fianco.
Punti da fare con le piccole
Ai ragazzi non sono mai stati dati alibi. Abbiamo sempre detto che iniziava un nuovo percorso, consapevoli delle difficoltà. Ma è una stagione in cui mettere basi per prospettive importanti. Da qua dobbiamo mettere un piccolo mattone, venivamo da tre partite importanti ma è facile giocare contro le grandi, invece bisogna fare punti contro le squadre che ti competono, che diciamoci la verità sono queste. La squadra oggi voleva vincere ma aveva troppa voglia e soprattutto non l'aveva da squadra.
Difesa
Non abbiamo la fame, la determinazione di non voler prendere gol. Quando la squadra si è comportata da copione in campo ha fatto bene, poi un episodio e tutto crolla.
La chiosa
Alla famiglia Commisso bisogna solo dire grazie. Un progetto non dura due domeniche, ci sono alti e bassi su cui lavorare.
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