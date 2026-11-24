VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa

Il ritorno al passato è pesantissimo come la prestazione e il risultato contro il Monza. Non solo la Fiorentina non è guarita e non è pronta a ripartire per sfruttare il calendario come si sperava anzi, questa sconfitta rimette in moto i pensieri più cattivi e più pesanti: riappare un incubo chiamato salvezza.

A dirlo è la classifica, soltanto un punto in più della zona retrocessione, a confermarlo sono una squadra che non c’è e molti singoli bocciati tecnicamente e con poco carattere.

I numeri sono disarmanti: la Fiorentina ha vinto solo due volte contro Venezia (ultima) e Sassuolo (penultimo), ha la seconda peggior difesa del campionato con 28 gol subiti.

E’ stato il neopromosso Monza, una squadra che aveva perso le ultime quattro, a rimettere a nudo tutti i difetti e i limiti di una squadra che vale duecento milioni, ma costruita male, troppo giovane, senza leader, con pesanti vuoti in ruoli chiave, cose purtroppo talmente evidenti. Varela, pagato due milioni: questi sono colpi.

Lo andiamo raccontando da mesi, dopo ieri sera credo faranno fatica a nasconderle anche i soliti legati ai carri.

Qualche sussulto, qualche reazione, s’erano viste con l’Atalanta e la Juventus, ci siamo aggrappati a qualche segnale caratteriale, a qualche colpo di alcuni giocatori di qualità, alla voglia di non perdere, ma sono bastate due settimane di stop del campionato per ripiombare in quel limbo del nulla.

E pensare che la Fiorentina non aveva cominciato male, anzi. Aggressione alta, dominio nella metà campo avversaria, il Monza rintanato in area e incapace di uscire. E’ bastato poco però, una ventina di minuti, per capire che Mastantuono non era in serata (tutt’altro), che Gnonto è un giocatorino, non a caso giocava nella seconda serie inglese, che Goncalves ben schermato non toccava palla, che a Pellegrino non arrivava un suggerimento e tutto finiva per schiantarsi contro la difesa del Monza. Il volpone Juric, saggiamente, con un centrocampista in più del solito, l’ha studiata bene. La Fiorentina senza idee, senza i colpi dei singoli, con un calcio rivedibile e banale, non è riuscita nè a trovare spazio, né a creare occasioni. Il tiro più difficile per il portiere di casa è arrivato dal solito Jimenez, un terzino. Gli altri? Zero.

Finito lo sforzo è subentrata la frustrazione e quando il Monza ha messo la testa fuori e capito i limiti della disastrosa fase difensiva viola, la partita è cambiata. Un paio di campanelli d’allarme hanno impaurito tutti, l’ingenuo rigore ha tagliato le gambe. La Fiorentina non è più rientrata in partita.

La peggior versione è fatta di contrasti persi in tutto il campo, di linee di passaggio aperte, di posizionamenti sbagliati, di un gruppo di giocatori che non ha fame, non ha cattiveria, non gioca da squadra: tutto il peggior repertorio.

Ma Paratici che ha costruito la squadra avrebbe dovuto saperlo. I giovani sono discontinui, hanno alti e bassi, il carattere va formato, molti sono stranieri e si devono ambientare. Danno quel che hanno individualmente, ma il concetto del gioco è lontano. Pensate a Njie. Può diventare buonissimo, è cresciuto, ma adesso è questo. Non a caso non era titolare neppure nel Toro. Lo stesso dicasi per Mastantuono, Oulai e altri.

Le sostituzioni non hanno cambiato niente. Avrei messo Fagioli al posto di Ndour. Serviva un p' di luce, un po' di fantasia, ma Vanoli ha preferito far attaccare i terzini.

Ora arriverà il ritiro punitivo come negli anni ottanta, arriveranno le strigliate, ma sarà difficile cambiare la musica in tempi brevi se a gennaio non arriveranno giocatori di personalità, almeno uno in mezzo al campo e uno in difesa.

E come al solito quando la barca è in acque tempestose nessuno dei dirigenti ci mette la faccia. Paratici dovrebbe spiegare.

Spero almeno che le spiegazioni le chieda Commisso che ha speso 150 milioni per fare questa squadra e si ritrova un’altra volta nel baratro.

Se non ci sarà una svolta a Udine anche la posizione di Vanoli potrebbe diventare fragile, con dirigenti che non si prendono responsabilità (Grosso docet) alla fine sarà l’allenatore a essere messo in discussione.