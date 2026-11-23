Prestazione inaccettabile a Monza, Vanoli sbaglia tutto. Si salva Jimenez e poco altro. Male Oulai, malissimo Goncalves
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
I PEGGIORI
NDOUR 4 - Passeggia per il campo senza mordente, senza lottare, senza idee. La reattività su Varela nell'occasione del 2-0 è nulla, molle pure sul tiro di Robinson del 3-0. Un disastro.
GNONTO 4 - Esterno alto ma con compiti di ripiegamento. Applicato dietro, ma davanti è nullo, sempre un tocco di troppo e quando arriva al tiro sparacchia alle stelle o calcia debole.
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