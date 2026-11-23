Una figura miserrima al Brianteo da parte della Fiorentina, contestata prima della fine della partita
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Il 3-0 a firma di Jay Robinson in Monza-Fiorentina ha colmato la misura secondo i sostenitori viola giunti in Brianza: dopo l'ora di gioco al Brianteo la Curva ha cantato "Fuori le p***e, tirate fuori le p***e".
Doppietta di Varela e gol dell'inglese in una partita che conferma le grandi difficoltà della squadra gigliata in generale, ma in particolare nelle gare che seguono le soste per gli impegni delle nazionali.
Un solo coro, al 60', poi sostegno come nell'ora precedente fino all'87': "Meritiamo di più", "Noi siamo la Fiorentina", "Correre, bisogna correre per vincere", "Gente che lotta, vogliamo gente che lotta". Ma una manifestazione netta di insofferenza per una squadra che non riesce ad esprimersi con continuità.
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