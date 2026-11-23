Un passaggio dell'intervista pre partita al direttore tecnico che aggiorna sulla crescita di Oulai, confermato titolare
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Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato a Sky prima della partita contro il Monza che chiude la 12esima giornata di Serie A:
È il momento di essere concentrati, fare bene e pensare alla partita, migliorando pezzo per pezzo. Dobbiamo fare il massimo, il Monza è fatto di giovani molto interessanti come noi, bisogna stare molto attenti perché corrono più di tutti. Visto l'approccio della prima dopo la scorsa sosta, speriamo di aver capito la lezione.
Su Oulai
È un ragazzo che deve abituarsi alla nostra cultura e alle nostre abitudini, ci sta mettendo voglia, va a scuola, sta imparando a mangiare... Si sta inserendo, ci sono i tempi, ci hanno messo tanto anche grandissimi campioni. L'atteggiamento con cui lo fa è apprezzabile.
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