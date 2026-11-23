La Fiorentina è impegnata nella trasferta di Monza nel posticipo di Serie A. Le formazioni ufficiali delle due squadre
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Monza-Fiorentina chiude la 12esima giornata di campionato. Le formazioni ufficiali diramate da Juric e Vanoli:
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono, Pedro Goncalves, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli
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