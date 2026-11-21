Tutte le informazioni su come seguire la gara tra Monza e Fiorentina in tv e streaming
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Dodicesima giornata di campionato: la Fiorentina, dopo aver ritrovato i tre punti contro il Sassuolo ed una buona prova contro la Juventus, va in cerca di altri punti per dare continuità ai proprio risultati. Allo Stadio Brianteo se la vedrà con il Monza di Ivan Juric, reduce da 4 sconfitte consecutive. Tutte le informazioni su come seguire la gara tra biancorossi e viola in tv e streaming.
|Monza-Fiorentina
|12ª giornata di campionato
|Lunedì 23 novembre 2026
|Stadio Brianteo, ore 20.45
|TV
|DAZN/SKY/NOW
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Gabriele Giustiniani- Dario Marcolin
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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