Nell’intervista a Cronache di Spogliatoio, Paolo Vanoli ha raccontato la delusione per la mancata conferma dopo la salvezza della scorsa stagione e la voglia di rimettersi in gioco a Firenze. «Non sono tornato qua per dire: ho avuto ragione io», ha spiegato. Il tecnico conosce la pressione del Franchi e le aspettative della piazza. Nella precedente esperienza viola aveva conquistato la salvezza partendo da una situazione complicata, anche attraverso scelte impopolari.

Vanoli ha parlato anche del rapporto con i calciatori, in particolare con i più giovani, che cerca di accompagnare e correggere responsabilizzandoli. L’esperienza nelle giovanili della Nazionale accanto ad Arrigo Sacchi gli ha insegnato a riconoscere il potenziale dei ragazzi e a lavorare sulla loro crescita. Nelle stesse ore Antonio Conte ha ricordato il contributo di Vanoli all’Inter nello sviluppo di Romelu Lukaku. «Lukaku è diventato Lukaku per questo», ha detto il tecnico salentino.

Nell’immediato Vanoli vuole dare un’identità alla Fiorentina, trovare continuità e riportare entusiasmo. Nel medio periodo punta a costruire un gruppo competitivo capace di valorizzare i giovani e ottenere risultati, con l’ambizione di riportare la squadra in Europa nel lungo termine. «Vorrei regalare qualche altra gioia alla tifoseria, oppure mettere le basi per vedere una grande Fiorentina». Lo scrive la Nazione.