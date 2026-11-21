Arthur Atta e Cher Ndour si avvicinano al rientro per la trasferta di lunedì a Monza. Il francese, dopo due mesi di lavoro individuale e terapie, ieri ha svolto solo una parte dell’allenamento con i compagni, ma il ritorno tra i convocati appare probabile. Ndour sta invece smaltendo il problema alla caviglia accusato con l’Under 21 ed è pronto a tornare in gruppo. Con Njie di nuovo parzialmente in campo e tutti i nazionali a disposizione, Vanoli ha ripreso il lavoro tattico al Viola Park dopo il riposo di giovedì.

A Monza dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1, già utilizzato nell’ultima mezz’ora contro il Sassuolo e dal primo minuto contro la Juventus. Davanti alla difesa Oulai, reduce dal primo gol con la Costa d’Avorio contro il Gambia, è in netto vantaggio su Fagioli. L’ivoriano può aiutare la Fiorentina a uscire dalla pressione portando palla, mentre Fagioli darebbe più ordine alla costruzione e cercherebbe con maggiore continuità il trequartista tra le linee. Sulla scelta della coppia peserà anche la condizione di Ndour, che a pieno regime può coprire più campo e accompagnare l’azione quando un esterno si accentra.

Resta da capire se Njie partirà titolare. Con lo svedese dall’inizio, la Fiorentina avrebbe un riferimento largo da servire subito dopo il recupero del pallone. Se partisse dalla panchina, Vanoli dovrebbe ridistribuire i compiti sulle fasce e individuare chi può attaccare lo spazio alle spalle della difesa del Monza. Le prossime due sedute serviranno a sciogliere i dubbi prima delle convocazioni. Lo scrive la Nazione.