Monza-Fiorentina sarà soprattutto la sfida del gol tra la rivelazione Gustavo Varela e l'argentino Mateo Pellegrino. Lo garantiscono le loro doti realizzative - nove reti in 10 partite finora per il primo, 4 in 11 per il secondo - ma anche e più di ogni altra cosa la stessa partenza negativa delle due difese, appaiate al penultimo posto nella classifica delle più bucate, addirittura 25 volte.

Ci sono, insomma, tutti gli ingredienti per immaginare un posticipo scoppiettante, che mette in palio tre punti fondamentali per il cammino-salvezza di entrambe le squadre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.