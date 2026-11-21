L'esterno della Fiorentina alle prese con una botta presa in Nazionale
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Alieu Njie ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni al Viola Park. La fitta alla coscia accusata dall’esterno svedese è passata, così come il timore iniziale per le sue condizioni.
La convocazione per la trasferta di lunedì a Monza appare probabile, salvo una scelta particolarmente cauta da parte dello staff. Al Viola Park, infatti, la parola d’ordine sul recupero dell’ex Torino resta «prudenza».
Resta da capire se Njie potrà partire dall’inizio. Indicazioni più chiare sono attese dopo l’allenamento di questa mattina e la conferenza stampa di Paolo Vanoli, in programma alle 15. Lo scrive la Nazione.
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