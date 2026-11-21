Mateo Pellegrino si è preso il posto da centravanti titolare della Fiorentina, superando nelle gerarchie Norberto Beto, inizialmente considerato l’erede di Moise Kean. L’ex Parma ha segnato in due partite consecutive contro Sassuolo e Juventus, celebrando il gol ai bianconeri con la mitraglia di Gabriel Omar Batistuta. Paolo Vanoli è orientato a confermarlo dal primo minuto anche lunedì sera a Monza.

L’argentino ha segnato quattro gol in Serie A a fronte di 1,99 xG, a cui si aggiunge la rete in Coppa Italia contro il Pisa. Ha vinto 27 duelli aerei su 48 (56,2%) e tentato 17 conclusioni, di cui sette nello specchio e sei di testa. Dal suo primo gol di testa in Serie A, il 18 marzo 2025, ha realizzato nove reti con questo fondamentale, a pari merito con Ante Budimir.

Nato a Valencia nel 2001, Pellegrino era stato vicino alla Juventus prima che il ds Frederic Massara decidesse di lasciar cadere la pista. La Fiorentina lo ha acquistato per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, con un contratto di cinque anni da 1,3 milioni netti a stagione. Alla presentazione al Viola Park ha raccontato di aver sofferto in parte l’impostazione difensiva di Carlos Cuesta al Parma e ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura. «Questa maglia è una grande responsabilità, lo vedo come qualcosa di bello. Farò del mio meglio ogni giorno». Lo scrive il Corriere dello Sport.