La Fiorentina è stata costruita per giocare di qualità, con Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie, Atta, Fagioli, Oulai e Jimenez. Dopo aver riproposto per un periodo il centrocampo della scorsa stagione, con Brescianini in più e un uomo offensivo in meno, Vanoli ha chiesto alla squadra di cambiare atteggiamento. «A questi ragazzi ho chiesto di osare», ha raccontato a Cronache di Spogliatoio. La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo può rappresentare la svolta, soprattutto per l’ultima mezz’ora, quando Oulai ha preso in mano il centrocampo e Gonçalves ha spostato gli equilibri con il gioco a due tocchi, le verticalizzazioni e la capacità di trovare corridoi per i compagni.

Contro la Juventus, Vanoli ha dato seguito a quella scelta schierando fin dall’inizio il 4-2-3-1, con quattro giocatori offensivi e Pedro Gonçalves sulla trequarti. «Mi trovo molto bene alla Fiorentina», ha detto il portoghese a Record. «Vanoli è un allenatore che apprezzo molto e ora sta a me dimostrare di meritarmi la sua fiducia e quella del club». L’ex Sporting ha avuto bisogno di tempo per ritrovare la condizione fisica e adattarsi a metodi di lavoro diversi, soprattutto alle sedute in palestra, alle quali era poco abituato.

Ora Gonçalves punta a trovare continuità e rimanda alla primavera ogni discorso sull’eventuale riscatto. In estate, ha raccontato, avrebbe potuto prendere un’altra strada. «In estate potevo andare al Milan». Per la trasferta di lunedì a Monza la sua maglia da titolare sulla trequarti è fuori discussione, mentre il rientro di Atta potrebbe presto aprire un ballottaggio per quel ruolo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.