Arthur Atta sta decisamente meglio, ma la convocazione per la trasferta di lunedì a Monza resta in dubbio. Dopo due mesi di stop, la priorità della Fiorentina è fargli ritrovare la condizione gradualmente, senza forzare il recupero.

Alieu Njie sta smaltendo la botta rimediata in Nazionale e la sua presenza dal primo minuto resta l’ipotesi più probabile. Lo svedese dovrebbe giocare con Pedro Gonçalves e Franco Mastantuono alle spalle di Mateo Pellegrino.

Vanoli si prepara così a confermare il 4-2-3-1 con un esterno di ruolo, Njie, e due giocatori dalle caratteristiche da «10», Gonçalves e Mastantuono. È la scelta con cui il tecnico punta a sfruttare la qualità sulla trequarti al servizio di Pellegrino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.