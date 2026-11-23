Oggi Kouadio affronta la sua Fiorentina, ma come sta andando il prestito del difensore a Monza?
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Monza-Fiorentina inevitabilmente sarà una partita speciale per Eddy Kouadio. Il difensore classe 2006 per la prima volta incontrerà la squadra dove è cresciuto, e che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. In maglia viola esordì contro il Torino, nell'agosto del 2025, e la scorsa stagione è stata un apprendistato per lui. Kouadio quest'estate ha scelto il Monza per avere continuità in Serie A, con la formula del prestito secco fino a giugno 2027. Una continuità che forse, nemmeno lo stesso Kouadio, si aspettava di trovare fin da subito.
Titolare fissoNel 3-4-2-1 di Juric, il centrale italo-ivoriano, è un titolare fisso, avendo disputato 10 partite. Juric nonostante le disastrose avventure recenti, non ha modificato le proprie convinzioni radicali. I centrali devono essere aggressivi in avanti, con l'assegnazione di una marcatura a uomo. L'atletismo ed il fisico di Kouadio piacciono a Juric, così come la capacità di accompagnare la manovra offensiva. Un atteggiamento rischioso, come confermato dai 25 gol presi sino ad ora, ma le prestazioni di Kouadio non sono passate inosservate. Mancini lo ha chiamato in nazionale maggiore, ed anche Baldini ha puntato su di lui nell'under 21. In mezzo il classe 2006 ha trovato anche la sua prima rete in A, nel 4-0 contro il Cagliari. Anche oggi sarà il braccetto destro della difesa di Juric, e la Fiorentina lo osserverà da vicino, nella speranza di non ricevere una brutta sorpresa.
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