L'avvio di campionato complicato della Fiorentina, attesa stasera dalla trasferta contro il Monza, è diventato terreno fertile per l'ironia dei social network. A intervenire su X è stato il profilo ufficiale di Ryanair Italia, da sempre noto per la sua comunicazione pungente e dissacrante sui temi di stretta attualità. Il social media manager della compagnia aerea ha pubblicato un post giocando sul parallelo tra le delusioni amorose e la classifica della squadra toscana: "La tua ex senza di te è più in crisi della Fiorentina". Un messaggio immediato che ha subito raccolto migliaia di visualizzazioni e interazioni da parte degli utenti.

La replica della Fiorentina

La risposta della società gigliata non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente dall'account ufficiale ACF Fiorentina, che ha deciso di replicare per le rime con elegante ironia. Cogliendo la palla al balzo e punzecchiando l'azienda sui ricorrenti ritardi dei voli, il profilo viola ha risposto: "Stasera giochiamo alle 20.45 a Monza. Non fate tardi pure stavolta". La contromossa social del club ha incontrato l'immediato gradimento dei tifosi, che hanno premiato il tweet con una pioggia di like e ricondivisioni.

Clima teso prima di Monza-Fiorentina: il campo deve dare risposte

Il simpatico battibecco virtuale si inserisce tuttavia in una vigilia di grande pressione per la squadra di Paolo Vanoli. Con la classifica che impone un'immediata svolta e l'ambiente in cerca di segnali di ripresa dopo le incertezze d'inizio stagione, la gara di Monza rappresenta uno snodo cruciale per l'intera annata viola. Dopo le battute dei social, la parola passa ora al rettangolo verde, dove la Fiorentina è chiamata a conquistare i tre punti per risalire la china ed allontanarsi dalle zone calde.