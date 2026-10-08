Dopo aver preso in giro i tifosi del Genoa, Ryanair fa il bis con quelli della Fiorentina

Redazione VN
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Dopo aver preso ironicamente di mira il Genoa, il profilo X di Ryanair sfotte simpaticamente anche la Fiorentina. I tifosi rossoblu - complice una pessima situazione di classifica - non se la passano benissimo, ma nonostante i primi frutti della "cura Vanoli" anche i viola devono necessariamente risalire la classifica.

E sui social, la compagnia aerea low cost posta un video di Enzo Fernandez che piange durante l'addio alla nazionale argentina di Leo Messi. Lacrime che fanno riferimento alla ripresa della Serie A per i tifosi viola. E di conseguenza, alle sofferenze per la propria squadra del cuore.

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ryanair

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