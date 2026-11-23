Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento viola. Ecco le sue dichiarazioni:

"La gara di stasera contro il Monza nasconde tantissime insidie, anche se credo fermamente che la Fiorentina abbia tutte le qualità per vincere. Prima della sosta il gruppo era in netta crescita, ma il Monza ha una rosa superiore rispetto a quanto dica la sua classifica: soffre di grosse debolezze difensive, ma davanti può contare su Varela, l'autentica rivelazione di questo campionato, e su un giocatore fortissimo come Robinson. Una vittoria stasera potrebbe davvero far svoltare la stagione, anche perché nelle prossime cinque partite si deciderà il destino del campionato della Fiorentina".

L'assetto tattico, il nodo centrocampo e la difesa accorata di Ranieri

Cecchi ha poi analizzato l'equilibrio tattico di mister Vanoli e ha spezzato una lancia in favore di Luca Ranieri: "L'assetto tattico visto con la Juventus è il migliore possibile per far coesistere Mastantuono, Goncalves e Njie, anche se mostra qualche lacuna: Ndour è costretto a svolgere un lavoro che non è propriamente il suo. Per affiancare Oulai a centrocampo servirebbe un profilo carismatico alla Højbjerg, un vero leader capace di prendere in mano la squadra: così il reparto sarebbe perfetto. Fagioli ha una qualità tecnica indiscutibile, ma non possiede quella statura carismatica. E a proposito di leadership: il portiere non può fare il capitano, l'allenatore in campo serve in mezzo al rettangolo di gioco. Su Ranieri avverto un'accidia incomprensibile: cosa vi ha fatto di male? È un ragazzo che soffre per la Fiorentina, un tifoso come noi. Non sarà Passarella, ma prova a colmare le lacune con il cuore e con l'impegno; nelle partite giocate finora ne ha sbagliata soltanto una. Va sostenuto, viva Ranieri più di tutti gli altri. Il mio unico dubbio verso stasera riguarda Fagioli: è un ragazzo dal carattere fragile, oggi è giusto che giochi Oulai ma non vorrei che un'esclusione lo condizionasse mentalmente. Ha una qualità superiore a tutti e non vorrei assolutamente vederlo partire a gennaio".