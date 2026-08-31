Alessio Vannini

Fine ottobre, 4 punti e l'ombra del passato: Inter-Fiorentina, quanto è déjà vu?
Inter-Fiorentina un anno dopo: numeri da incubo, corsi e ricorsi a fine ottobre
Caldinese, nato a Firenze il 5 gennaio 2002. Diplomato al liceo scientifico sportivo. Folle amante della Fiorentina e del calcio inglese. Appassionato di uno sport che fin da piccolo lo ha accompagnato nei campi di tutta la regione e non solo, con il sogno un giorno di indossare la maglia numero 1 viola. Collaboratore di Violanews.com dal giugno 2023 e di Lady Radio dal luglio 2024, con il ruolo di speaker radiofonico. Da aprile 2024 scrittore della bellissima rubrica "ViP", sui calciatori viola in prestito
Inter-Fiorentina un anno dopo: numeri da incubo, corsi e ricorsi a fine ottobre
Tutti i calciatori viola in prestito della stagione 2026/2027
Fiorentina, la lezione tattica: cosa sono i mezzi spazi citati da Vanoli
Scopriamo quali sono le ultime tracce lasciate da Cristoforo
Giampaolo Marchini ha analizzato il momento viola
Le parole di Malusci al Pentasport
Le parole di Flachi al Pentasport
Le parole di Gonzalo Rodriguez
Moreno Roggi ha analizzato qualche singolo viola
Le parole di Natali al Pentasport
Benedetto Ferrara ha parlato del lavoro di Vanoli
Ernesto Poesio a Radio Bruno
Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport
Le parole di Flachi al Pentasport
Le parole di Damiani su Atta
David De Gea è ancora uno dei più forti portieri in Serie A?
Alberto Malusci ha commentato il pareggio contro il Napoli, soffermandosi su alcuni singoli e il momento viola
Stefano Cecchi ha parlato del pareggio tra Fiorentina e Napoli
L'agente di Radu Dragusin, Florin Manea, parla del momento del difensore viola
Vanoli lancia Oulai: "Sembra un piccolo Kanté". Similitudini e differenze
Le parole di Pedro Goncalves in conferenza stampa
Carmine Gautieri, ex allenatore, analizza il momento della Fiorentina
L'opinione di Alessandro Bocci prima di Fiorentina-Pisa
Le parole del Consigliere Comunale Francesco Casini sulle ultime notizie della Fiorentina
Giampaolo Marchini ha analizzato il momento viola
Il Venezia rivoluziona la rosa con 23 colpi e 40 milioni spesi, ma resta a quota zero punti
Riccardo Hamrin, figlio della leggenda viola Kurt, interviene in esclusiva a Violanews.com
Fiorentina su Marcelo Brozovic da svincolato: i numeri
Il commento del giornalista sul mercato e sulla situazione viola
Le parole dell'esperto sui nuovi acquisti in casa Fiorentina