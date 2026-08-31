Alessio Vannini

Redattore

Caldinese, nato a Firenze il 5 gennaio 2002. Diplomato al liceo scientifico sportivo. Folle amante della Fiorentina e del calcio inglese. Appassionato di uno sport che fin da piccolo lo ha accompagnato nei campi di tutta la regione e non solo, con il sogno un giorno di indossare la maglia numero 1 viola. Collaboratore di Violanews.com dal giugno 2023 e di Lady Radio dal luglio 2024, con il ruolo di speaker radiofonico. Da aprile 2024 scrittore della bellissima rubrica "ViP", sui calciatori viola in prestito