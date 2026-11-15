Non c'è solo il campo da gioco nella quotidianità del Viola Park. La Gazzetta dello Sport svela un curioso ed importante retroscena sull'integrazione dei nuovi acquisti stranieri della Fiorentina: la società ha infatti messo a disposizione del gruppo una professoressa di italiano, la docente Federica, per aiutare i calciatori giunti dall'estero ad apprendere o perfezionare la lingua e accelerare il loro ambientamento.

I quattro studenti di mister Vanoli e l'esenzione per Pedro Gonçalves

Attualmente la "classe viola" è composta da quattro alunni d'eccezione: Franco Mastantuono, Christ Inao Oulai, Valdepenas e Viery. È invece esentato dalle lezioni Pedro Goncalves, che parla già un po' di italiano e ne comprende perfettamente i concetti. Le lezioni si svolgono con una frequenza di tre volte a settimana, hanno una durata variabile tra una e due ore e sono rigorosamente individuali, così da adattarsi alle esigenze specifiche e al livello di partenza di ciascun calciatore.

L'impegno di Oulaï e la spinta di Vanoli per la crescita tattica

Tra i quattro ragazzi, il più entusiasta si sta dimostrando senza dubbio Oulai: essendo di lingua madre francofona, per lui l'italiano risulta più distante rispetto a chi parla spagnolo. Per questo motivo l'ivoriano sta facendo il "secchione", arrivando a chiedere ore aggiuntive di lezione pur di imparare in fretta. Un atteggiamento che farà felicissimo Mister Vanoli, il quale già dopo la vittoria sul Sassuolo aveva ricordato pubblicamente quanto fosse determinante l'aspetto linguistico per consentire al centrocampista di assimilare prima i concetti tattici e integrarsi al meglio nei meccanismi della squadra.