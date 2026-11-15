La Gazzetta dello Sport fa il punto su Arthur Atta, l'acquisto più oneroso del calciomercato estivo della Fiorentina fortemente voluto dal ds Fabio Paratici. Il francese è stato il vero colpo a sorpresa dell'ex dirigente della Juventus, capace di strapparlo alla concorrenza di diversi club grazie a un blitz notturno che ha portato all'invenzione di una formula ad hoc per limitare l'esborso economico iniziale (26 milioni di costo fisso più il 30% sulla futura rivendita, per un valore complessivo superiore ai 30 milioni). La prima parte di stagione del centrocampista è stata però un lungo calvario, iniziato già nel precampionato con piccoli acciacchi che ne hanno condizionato la condizione fino al debutto da titolare con la Roma. Dopo aver stretto i denti per essere in campo pur non essendo al top, uno stop prolungato per un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali lo tiene lontano dai campi dal 20 settembre (1-1 contro il Napoli), permettendogli di racimolare appena 126 minuti totali sotto la gestione di Paolo Vanoli.

Il piano per Monza, la versatilità e la ricerca dell'equilibrio viola

Il percorso di recupero procede con grande cautela ma senza intoppi: dopo essersi allenato parzialmente in gruppo tra giovedì e venerdì, il classe 2003 ha svolto una seduta personalizzata al Viola Park per gestire al meglio i carichi. L'obiettivo dello staff è far rientrare Atta a pieno regime con la squadra all'inizio della prossima settimana, così da poterlo convocare per la sfida di lunedì 23 novembre contro il Monza. Per Mister Vanoli, il centrocampista rappresenta l'anello mancante del proprio scacchiere tattico: grazie alla sua natura multitasking (può agire da mezzala, trequartista o mediano a due), il francese può garantire quei centimetri, quei muscoli e quei tempi d'inserimento indispensabili per dare equilibrio e schermare una difesa che ha incassato ben 25 reti.

La linea verde di Paratici e gli "straordinari" al Viola Park per tornare protagonista

L'acquisto di Atta rientra appieno nella nuova linea societaria intrapresa dal presidente Commisso insieme a Fabio Paratici: puntare su giovani di grande prospettiva, dall'ingaggio sostenibile e capaci di generare un forte valore tecnico ed economico. Il calciatore ha sofferto parecchio a guardare i compagni dalla tribuna in questo periodo, ma ha dimostrato una grande determinazione nel voler abbreviare i tempi: il francese si è presentato al centro sportivo e ha faticato sul campo anche quando al resto della squadra venivano concesse le giornate di riposo, spinto da una gran voglia di riprendersi la Fiorentina al rientro dalla sosta.