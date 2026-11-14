Radio Bruno ha dato aggiornamenti rispetto alla infermeria della Fiorentina. Allenamento mattutino al Viola Park per i viola di Paolo Vanoli, con Arthur Atta ancora impegnato in un lavoro personalizzato. Nessun allarme per il francese: dopo il parziale rientro in gruppo di giovedì, le sedute individuali erano già programmate. L’obiettivo è tornare stabilmente con i compagni e conquistare la convocazione per Monza. Filtra ottimismo anche per Cher Ndour, ancora a parte per il problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare l’Under 21. Il centrocampista è atteso in gruppo la prossima settimana e punta a essere disponibile per la ripresa del campionato. Prosegue invece il recupero di Marin Pongracic, che lavora separatamente dopo lo stop muscolare accusato contro l’Inter: il traguardo resta il rientro entro fine novembre. Tempi più lunghi, infine, per Fabiano Parisi, ancora alle prese con il differenziato e bisognoso di qualche settimana in più. Domani giornata libera per la squadra, con ripresa fissata a lunedì pomeriggio.

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