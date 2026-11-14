Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina.

"Le prossime partite devono essere l'occasione di rilancio per i viola. Il prossimo match contro il Monza di Juric è un'opportunità immancabile, bisogna fare punti. Anche la trasferta di Udine sarà importante, con i friulani che sono ultimi ed hanno cambiato anche l'allenatore. Su tutte queste considerazioni, però, pesa il valore della Fiorentina, che ha giocatori di una qualità non consona alla attuale posizione in classifica. Lo stop per le nazionali non ci voleva in questo momento però, perché la Fiorentina stava cominciando a dare segni di chiara ripresa. Se i gigliati riusciranno a far risultato contro il Monza e contro l'Udinese, comunque, ci sarà maggior tranquillità e secondo me potrebbero fare quello scatto decisivo per guardare a questo campionato con un altro sguardo".

Dove devono crescere i viola

Su Njie, su Goncalves e Oulai

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"Alcune partite le hanno vinte i singoli, come a Sassuolo dove Pellegrino e Njie sono saliti in cattedra. Dove bisogna crescere, semmai, è in difesa e nel gioco d'insieme, nella compattezza. Bisogna cercare di rinforzarsi e far fronte alla fragilità difensiva attraverso il gioco corale e l'aiutarsi a vicenda"."Njie ha qualità tecniche enormi, non mi aspettavo questa continuità. Non mi accontento però, perché con le sue qualità deve partecipare ancora di più nel gioco. Mi aspetto una sua crescita, semmai, nel gioco con i compagni e nella sicurezza nei propri mezzi. Sono sicuro che possa ancora crescere, ha qualità davvero importanti. Goncalves? Secondo me non deve giocare mezzala, non ha il fisico adatto. Meglio schierarlo tra gli spazi a far valere la sua tecnica. Quello fondamentale, comunque, è Oulai, il quale in fase di recupero e di corsa, con tutti questi giocatori tecnici accanto, può dimostrarsi davvero importante".