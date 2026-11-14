L’obiettivo viola Pierre-Emile Højbjerg è stato schierato titolare dal CT Riemer nella sfida serale della Danimarca contro il Portogallo, valida per la quinta giornata di Nations League.

Il numero 23 danese, sceso in campo con la fascia da capitano al braccio, è stato protagonista di un ottimo primo tempo, certificato dall’89% di precisione nei passaggi e coronato dalla rete del vantaggio dagli undici metri. Un rigore calciato con forza e precisione a incrociare, sul quale Diogo Costa non ha potuto fare nulla.

Nella ripresa la Danimarca ha trovato la rete del raddoppio con Hojlund, ma il capitano danese è stato nuovamente protagonista. Il suo movimento ad attaccare la porta ha attirato e destabilizzato Ruben Dias, creando così lo spazio necessario all’attaccante partenopeo per andare a segno. La Danimarca ha trovato il 3-0 appena sette minuti più tardi, ancora con Højlund, autore della doppietta su assist di Højbjerg. Due tocchi e precisa imbucata per l’attaccante danese, che sposta il pallone e calcia, firmando una splendida rete.