VN Scout: se sfuma Hojbjerg, la Fiorentina potrebbe ripiegare su Senne Lynen. Ecco chi è l'equilibratore del Werder Brema.
VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile
VN Scout
Ecco il nome nuovo per la nostra rubrica VN Scout, nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Si parla di un interesse della Fiorentina per Hojbjerg, ma se il profilo del danese non fosse raggiungibile? Il nostro consiglio porta il nome di Senne Lynen del Werder Brema
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Kean, Piccoli e Fortini: delle cessioni tutt’altro che semplici
Radio e tv
Damiani vota Hojbjerg: "Sarebbe un grande acquisto. Giocatore completo"
Rassegna stampa
Il repulisti di Paratici, CorFio: "Perché sono partiti Gosens, Mandragora e Kean"
News viola
Belgio-Italia: out Frattesi, a centrocampo se la gioca Fagioli con Doumbia
News Giovanili
Gioia per Egharevba in azzurro. Il baby viola a segno con l'Under 17
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti