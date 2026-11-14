VN Scout: se sfuma Hojbjerg, la Fiorentina potrebbe ripiegare su Senne Lynen. Ecco chi è l'equilibratore del Werder Brema.

Tommaso Ormini
Cherubini Femminile

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VN Scout

Ecco il nome nuovo per la nostra rubrica VN Scout, nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Si parla di un interesse della Fiorentina per Hojbjerg, ma se il profilo del danese non fosse raggiungibile? Il nostro consiglio porta il nome di Senne Lynen del Werder Brema

VN Scout Lynen

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