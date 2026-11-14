L'agente Damiani a Radio Bruno: "Hojbjerg alla Fiorentina sarebbe un grande acquisto, ma trattare col Marsiglia non è facile".
Il procuratore Oscar Damiani parla così a Radio Bruno a proposito della Fiorentina e di Hojbjerg, calciatore cercato dai viola:
Mercato sopravvalutato? L'inizio di campionato è stato complicato per tutti. Nessuno si sta dimostrando più forte degli altri. Certo, si pensava che i viola potessero far meglio in questi mesi. Ma bisogna dar fiducia a questa squadra, aspettiamo le prossime settimane. Vanoli? Lo stimo molto, mi è dispiaciuto che fosse stato mandato via in estate.
Hojbjerg
Giocatore di altissimo livello sia tecnico che atletico. Per lui forse sarebbe difficile l'inserimento nel nuovo campionato. Ma ha grande esperienza ed è un giocatore completo. Magari gli servirebbe un po' di tempo, ma sarebbe un grande acquisto. Leadership? Ovviamente dovrebbe imparare la lingua, ma è un problema superabile. Ripeto, l'atleta e l'uomo sono di altissimo livello. Il Marsiglia ha una situazione complicata in casa e nessuno è incedibile, ma arrivarci non sarà comunque semplice.
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