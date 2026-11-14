Le cessioni estive della Fiorentina non sono state dettate soltanto da esigenze tecniche. Come ricostruisce il Corriere Fiorentino, Fabio Paratici ha voluto intervenire sul gruppo della passata stagione per due ragioni principali: abbassare il monte ingaggi e risolvere alcune dinamiche interne allo spogliatoio.

Il caso di Robin Gosens è stato affrontato attraverso un'analisi costi-benefici. Il suo peso morale all'interno della squadra non era in discussione, ma lo stipendio elevato e i problemi fisici accusati nella scorsa stagione hanno portato alla cessione in prestito gratuito, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato intorno ai 2,5 milioni.

Diverso il discorso per Rolando Mandragora, partito per appena 250.000 euro. Una cifra molto bassa rispetto al valore tecnico del centrocampista, ma che potrebbe essere spiegata anche da alcune tensioni interne, come quelle emerse dopo il caso del rigore di Reggio Emilia.

Per Moise Kean, invece, la Fiorentina ha incassato 35 milioni più 5 di bonus: una cifra inferiore ai 62 milioni della clausola rescissoria, ma sufficiente a generare una ricca plusvalenza e soprattutto a liberarsi di un ingaggio da circa 12 milioni lordi all'anno.

Qualche perplessità in più, secondo il quotidiano, riguarda le operazioni relative ad alcuni giovani, come Amatucci, e quella di Albert Gudmundsson, ceduto gratuitamente alla Lazio con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. L'auspicio della società è che il giocatore possa rivalutarsi, evitando così una minusvalenza.