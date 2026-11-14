Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto stasera su Radio Bruno. Ecco le sue parole sui viola.

"La Fiorentina, sì, in difesa sta soffrendo, ma la colpa non è mai solo di un reparto. Anche perché i difensori non possono mettere sempre una pezza sugli errori che vengono fatti in altri reparti, ad esempio in fase di impostazione o di palleggio. È oggettivo che i gol subiti sono troppi per una squadra che vuole fare un campionato di media-alta classifica, ma sono sicuro che la squadra si rimetterà in carreggiata per rispettare la propria ambizione. Per quanto riguarda l'assetto difensivo, sicuramente, ci vuole più compattezza. Si deve crescere e ritrovare la sicurezza nei propri mezzi, subire tutti questi gol in Serie A non è sostenibile".

Sulle caratteristiche e la qualità dei viola

Sulla difesa gigliata

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"La Fiorentina è una squadra costruita per essere offensiva, i terzini sono degli esterni praticamente, e i giocatori in mezzo al campo sono molto tecnici e potenzialmente di inserimento. Proprio per queste caratteristiche, può rischiare anche di più in fase difensiva. Alla lunga, secondo me, Vanoli arriverà a sciogliere tutti i nodi, anche perché c'è grandissima qualità. Penso a Njie, ma anche a Mastantuono"."De Gea è un portiere di livello mondiale, è chiaro che da lui ci si aspetti tanto, anche nella guida della difesa e dei compagni. Dragusin e Viery, poi, hanno struttura e presenza, ed anche Pongracic e Ranieri giocano da anni in un campionato e competizioni importanti. Sono giocatori che, ruotandoli, possono essere tutti importanti".