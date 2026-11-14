Tutti i 90 minuti in campo nella sfida tra Romania e Polonia per il difensore viola Radu Dragusin. È cominciata in salita la sua partita, punito dopo appena due minuti con un’ammonizione dal direttore di gara per un intervento in ritardo. La retroguardia rumena è comunque riuscita a limitare le avanzate polacche, concedendo una sola rete e contribuendo al successo per 2-1 con reti di Cicaldau e Man.

Zero minuti, invece, quelli concessi dal CT della Svezia Potter all’esterno gigliato Alieu Njie, nella vittoria per 3-2 ai danni della Bosnia. Per l’ex Torino si tratta della prima convocazione in nazionale maggiore. Con questo successo, la Svezia blinda il primo posto nel girone e conquista la promozione matematica in League A di Nations League.