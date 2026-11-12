Un momento d'oro, quasi difficile da assimilare per quanto sta correndo veloce la sua carriera. Alieu Njie sta vivendo settimane da assoluto protagonista con la maglia della Fiorentina, trascinata nell'ultimo periodo dalle sue giocate decisive: ben tre gol e due assist collezionati nelle ultime tre partite di Serie A. Prestazioni di altissimo livello che gli sono valse la primissima e meritata convocazione con la Nazionale maggiore della Svezia. Un traguardo straordinario che il ventunenne ha faticato persino a credere reale, prima di lasciarsi andare a tutta la propria gioia ai microfoni di SVT Sport: "È una sensazione mai provata in vita mia, sono molto onorato e semplicemente scioccato. Da quando sono arrivato qui non ho ancora trovato le parole per descrivere quanto io sia orgoglioso di rappresentare il mio paese".

L'impegno decisivo in Nations League con la Svezia e il sogno del debutto

Ora per l'attaccante viola c'è la concreta speranza di bagnare questa prima chiamata con il debutto ufficiale nel match cruciale contro la Bosnia ed Erzegovina. Una sfida fondamentale per il cammino degli svedesi in Nations League: la selezione scandinava guida attualmente il girone con 10 punti, proprio davanti alla Bosnia ferma a quota 8. Una vittoria garantirebbe aritmeticamente il primo posto nel raggruppamento e la promozione diretta in League A, prima di chiudere la sosta con la trasferta in Polonia del 17 novembre. Un banco di prova importante in cui Njie punta a confermare il suo straordinario stato di forma.

L'esperienza a Firenze e il retroscena: "All'inizio è stata dura, grazie ai compagni"

Nel corso dell'intervista, il classe 2005 ha riservato un pensiero speciale alla sua avventura a Firenze e alla crescita avuta sotto la gestione viola. "All'inizio è stato un po' difficile, non avevamo ottenuto i punti che meritavamo", ha ammesso il giocatore raccontando l'impatto con la Fiorentina. "Oggi sono molto contento di poter fare i gol e gli assist che servono per la squadra. Se oggi sono qui in Nazionale, devo dire grazie soprattutto ai miei compagni e allo staff della Fiorentina, che mi hanno sempre sostenuto durante questo percorso".