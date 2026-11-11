Vincenzo Di Pinto, gestore della pagina Il Calcio Nordico, ha analizzato l'inizio di Aliue Njie, al Pentasport di Radio Bruno

"Njie a Firenze ha ritrovato Vanoli, l'uomo che lo ha lanciato. Per me le prestazioni non sono una sorpesa, il talento c'è e Vanoli gli ha dato una spinta. Potter è un allenatore che punta sui giovani, e non ha mai nascosto la sua voglia di puntare sui giovani. Potrebbe essere una bella sorpesa, ma anche un qualcosa che sarebbe ampiamente meritato, vista la sua crescita. L'arrivo di Potter ha consentito alla Svezia di aprire un nuovo ciclo, anche se ci ha messo un po' per partire."

Sempre su Njie: "Manca ancora qualcosa, il potenziale c'è, così come i margini di miglioramento. Ha una caratteristica, salta l'uomo, ed in Serie A non ce ne sono molti, fa la differenza. Anche uno come Gervinho si mangiava qualche gol, dopo essersi fatto 70 metri di campo, giocatori che arrivano tanto davanti alla porta. Christensen? La Fiorentina deve mettere De Gea in porta e pregare che non si faccia male"