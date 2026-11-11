Una spesa importante della Fiorentina in estate quella sborsata al Gremio per Viery. Il difensore brasiliano, dopo un periodo di adattamento, con Vanoli che lo ha provato più volte anche come terzino sinistro (non riscontrando buoni risultati) il calciatore sta trovando minutaggio a ripetizione delle ultime partite, anche grazie al fatto che due centrali su quattro fino alla gara con la Juventus sono stati indisponibili. Dopo averlo sentito già in estate per conoscere meglio le qualità del centrale ex Gremio (QUI LA VECCHIA INTERVISTA), abbiamo voluto analizzare meglio questo suo momento, contattando il giornalista brasiliano, Andersinho Marques, che collabora con Sport Tv Portugal, Sport Mediaset e Rede 98. Di seguito la sua intervista:

Quest'estate avevamo parlato di Viery e delle sue caratteristiche. Dopo questi primi mesi a Firenze, che impressione si è fatto del suo percorso e del suoX ambientamento nel calcio italiano?

Devo dire che la mia impressione è positiva. Già quest’estate avevamo parlato delle sue qualità e continuo a pensare che la Fiorentina abbia fatto un investimento interessante. Viery è un difensore giovane, con caratteristiche importanti dal punto di vista fisico e tecnico. Mi piace soprattutto la sua tranquillità quando ha il pallone tra i piedi. Il calcio italiano richiede grande attenzione tattica e capacità di lettura delle situazioni. Credo che questo periodo a Firenze sia fondamentale per la sua crescita.

Nelle ultime settimane sta trovando molta più continuità, anche a causa degli infortuni degli altri difensori. Secondo lei sta sfruttando al meglio questa opportunità?

Secondo me sì. Nel calcio le opportunità arrivano in momenti diversi e bisogna essere preparati. Gli infortuni dei compagni gli hanno permesso di trovare maggiore continuità, ma poi è il giocatore che deve dimostrare di meritare la fiducia. Viery sta accumulando esperienza e minuti importanti. Per un difensore giovane, giocare con regolarità in Serie A significa accelerare il processo di maturazione.

Al di là delle necessità della squadra, pensa che Viery si sia ormai guadagnato sul campo il posto da titolare?

Credo che stia costruendo le condizioni per diventare un titolare importante della Fiorentina. Personalmente, però, non amo parlare di posti garantiti. Nel calcio moderno la concorrenza è fondamentale per migliorare. Viery deve continuare a lavorare con questa mentalità, perché ha qualità interessanti e soprattutto margini di crescita. Sarà poi Vanoli, che lo segue quotidianamente, a fare le valutazioni migliori.

Rispetto a quando era arrivato, ha notato una crescita nella gestione delle partite, nella personalità e nella sicurezza con cui gioca?

Credo che il suo percorso stia andando nella direzione giusta. Un difensore non deve soltanto vincere i duelli individuali, ma anche capire quando anticipare, quando accompagnare l’avversario e quando mantenere la posizione. Sono dettagli che nel calcio italiano fanno una grande differenza. Viery ha qualità nella gestione del pallone e credo che, con l’esperienza, possa diventare ancora più sicuro nelle scelte e nella comunicazione con i compagni.

Quest'estate aveva fatto un paragone con Gabriel dell'Arsenal per alcune caratteristiche. Dopo averlo visto all'opera in Serie A, conferma questo accostamento?

Sì, ma voglio precisare una cosa: quando avevo fatto questo accostamento, parlavo delle caratteristiche, non del livello raggiunto dai due giocatori. Gabriel è un difensore affermato a livello internazionale. Viery è ancora all’inizio del suo percorso. Vedo alcune somiglianze nella struttura fisica, nella possibilità di imporsi nei duelli e nella predisposizione a giocare con personalità. La strada è ancora lunga, ma il potenziale è interessante.

Quanto può crescere Viery nei prossimi anni? Può diventare uno dei punti di riferimento della difesa viola e affermarsi anche a livello europeo?

Credo che abbia le qualità per costruirsi una carriera importante. Naturalmente bisogna rispettare i tempi di crescita. Nel calcio europeo, soprattutto per un difensore, la continuità è fondamentale. Non basta disputare una buona partita: bisogna mantenere un rendimento elevato durante tutta la stagione. Se continuerà a migliorare nella lettura tattica, nel posizionamento e nella gestione dei momenti difficili, potrà diventare un punto di riferimento per la Fiorentina. E in futuro, perché no, ambire anche a palcoscenici europei importanti.

Allargando il discorso alla Fiorentina, come giudica il momento che sta attraversando la squadra? Si aspettava un avvio di stagione così complicato?

Sinceramente mi aspettavo un avvio diverso, considerando la qualità della rosa. Però il calcio italiano è molto competitivo e basta attraversare un periodo complicato per perdere punti e fiducia. Io continuo a vedere una Fiorentina con valori tecnici importanti. Credo che la cosa fondamentale sia mantenere equilibrio, lavorare con serenità e ritrovare quella continuità che può permettere alla squadra di esprimere il proprio potenziale.

Secondo lei, quali sono i problemi principali che stanno condizionando il rendimento viola? Si tratta di difficoltà tattiche, tecniche o anche mentali?

Secondo me non esiste un unico problema. Il calcio è fatto di equilibri. Quando una squadra attraversa un momento difficile, gli aspetti tattici, tecnici e mentali sono collegati. La Fiorentina deve trovare maggiore compattezza tra i reparti, migliorare la gestione delle transizioni e riuscire a mantenere le giuste distanze durante le partite. Ma soprattutto serve fiducia. Quando i risultati iniziano ad arrivare, anche la qualità individuale emerge con maggiore naturalezza.

Nelle ultime uscite ha intravisto segnali di ripresa oppure la Fiorentina è ancora lontana dal trovare una propria identità?

Sì, alcuni segnali incoraggianti ci sono. La vittoria contro il Sassuolo e i pareggi con Atalanta e Juventus dimostrano che la squadra ha le risorse per reagire. Naturalmente bisogna dare continuità a queste prestazioni. Mi interessa soprattutto vedere una Fiorentina più equilibrata, capace di gestire meglio i diversi momenti della partita. L’identità di una squadra si costruisce attraverso il lavoro quotidiano e la ripetizione di determinati principi di gioco.

Che giudizio dà del lavoro di Vanoli? Pensa che stia riuscendo a trovare le soluzioni giuste per risollevare la squadra?

Ho rispetto per il lavoro di Vanoli. È un allenatore che conosce il calcio italiano e comprende quanto siano importanti l’organizzazione, l’intensità e l’equilibrio tattico. Allenare la Fiorentina significa lavorare in una piazza ambiziosa, con grandi aspettative. Credo che stia cercando le soluzioni migliori per valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori. In questi momenti è importante che tutto l’ambiente lavori nella stessa direzione, perché la continuità nasce anche dalla fiducia nel progetto tecnico.

La rosa, almeno sulla carta, presenta giocatori di qualità: ci sono le condizioni per risalire la classifica e cambiare il volto a questa stagione?

Assolutamente sì. La qualità della rosa permette di guardare al futuro con fiducia. Naturalmente nel calcio nessuno regala nulla e ogni punto deve essere conquistato sul campo. Credo che la Fiorentina debba concentrarsi su una partita alla volta, senza guardare troppo lontano. Ritrovando solidità difensiva, equilibrio a centrocampo e maggiore continuità offensiva, questa squadra ha le possibilità per migliorare sensibilmente la propria posizione.

In vista del mercato di gennaio, quali sono secondo lei i reparti nei quali la Fiorentina dovrebbe intervenire maggiormente?

Personalmente guarderei soprattutto al centrocampo. Non necessariamente per una questione di qualità individuale, ma per trovare caratteristiche complementari a quelle dei giocatori già presenti. Un centrocampista capace di proteggere la difesa, leggere le seconde palle e dare equilibrio nelle transizioni potrebbe essere molto utile. Poi naturalmente bisogna valutare anche le condizioni fisiche della rosa e le indicazioni dell’allenatore. Il mercato deve servire a completare una squadra, non semplicemente ad aggiungere giocatori.

In conclusione, è emersa una voce di un interessamento della Fiorentina per il mediano del Gremio Erick Noriega. Lo conosce? Ce lo racconta un po'? Può essere giusto per la Fiorentina per completare quello che alla squadra viola sta mancando a centrocampo?

Conosco Noriega e le sue caratteristiche, ma personalmente credo che la Fiorentina possa puntare su profili più interessanti. È un giocatore che può offrire fisicità e versatilità, ma secondo me sul mercato ci sono alternative con qualità tecniche e tattiche superiori. La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista che sappia dare equilibrio, ma anche personalità, qualità nella costruzione del gioco e capacità di gestire i ritmi della partita. Non è una valutazione negativa su Noriega, che ha certamente le sue qualità, ma considero la Fiorentina una società ambiziosa che deve cercare giocatori capaci di fare realmente la differenza. Personalmente, se dovessi scegliere dove investire, cercherei un profilo di livello superiore, possibilmente già pronto per le esigenze del calcio italiano.