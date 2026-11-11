Mastantuono alla Nico Paz? Le opzioni sul tavolo. In arrivo anche il calciomercato, le acque si muovono: ecco i primi nomi
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Manca più di un mese e mezzo all’apertura del mercato di gennaio e la Fiorentina ha già cominciato a muoversi. Nonostante le smentite, i classici “non facciamo niente” o “siamo a posto così”, fortunatamente ci si è resi conto dei difetti e delle lacune di questa rosa e qualcosa sta succedendo. O forse è già successo. Ci sono anche da valutare le situazioni dei giocatori in prestito e da riscattare, per qualcuno tipo Njie si potrebbero anche accelerare i tempi visto la sua crescita e la maturazione. Vedremo.
Un altro tema è quello di Franco Mastantuono in prestito dal Real Madrid. Come sta andando? Ci sono margini perchè possa restare. Qualcuno potrebbe anche pensare che certe valutazioni siano premature, ma in realtà il monitoraggio è continuo. A quello che risulta, il Real è contento del suo inserimento, del suo utilizzo e della sua crescita. Nonostante i diciannove anni e i difetti tattici, è evidente che questo giocatore abbia qualcosa di più e di diverso dagli altri. La qualità, la tecnica, lo strappo, la capacità di saltare l’uomo, ma anche la personalità, ci fanno capire che non è sbagliato avere su di lui aspettative molto alte. Però è chiara pure un’altra cosa: in questo momento non è da Real Madrid. Farebbe grande fatica. E allora proprio su questo lavorerà la Fiorentina.
Sappiamo che esiste un gentleman agreement, Paratici ha un ottimo rapporto con i dirigenti dei blancos, le possibilità che il prestito possa essere prolungato ci sono, anche perchè altrimenti avrebbe poco senso metterlo al centro del progetto di crescita della Fiorentina. La Viola cercherà in tutti i modi di convincere il Real a prolungare per un’altra stagione, proprio facendo leva sul rapido inserimento del giocatore, per come è stato accolto ed è apprezzato dalla tifoseria, un altro argentino in casa Batistuta, sulla sua serenità. Par di capire che non dovrebbero sorgere particolari ostacoli se non la partecipazione o meno della Fiorentina a una coppa europea.
Il Real, ci hanno spiegato, ha programmato il percorso di crescita del ragazzo in modo minuzioso, ha investito sessanta milioni e ci crede molto, vuole fare le cose per step. E’ ovvio che se esplodesse già quest’anno in termini di gol e di prestazioni il discorso potrebbe cambiare, ma seguendo una linea logica, dopo una stagione come quella che si sta profilando, il Real gradirebbe alzare il livello anche in campo internazionale. Se la Fiorentina dovesse riuscire a centrare l’Europa il rinnovo del prestito potrebbe diventare quasi automatico e non è escluso che non si possa pensare a una operazione tipo quella che ha imbastito il Como con Nico Paz. In caso contrario potrebbero nascere difficoltà. Vedremo, l’importante oggi è che il prestito attuale stia funzionando con la soddisfazione di tutti.
Il mercato è già partito, dicevamo. Ed è chiaro anche a Paratici che un centrocampista in più (sono solo cinque) va preso, ma deve avere anche caratteristiche che adesso mancano come l’esperienza, il carisma, l’essere un punto di riferimento e avere fisicità. Radiomercato, un mondo fatto da operatori, intermediari, procuratori, ha cominciato ad accostare giocatori alla Fiorentina segno che le acque si muovono. Il peruviano Noriega, 25 anni, fisico e tanta grinta, buona visione di gioco, è un profilo che piace. Costa anche il giusto, Transfermarkt lo valuta sei milioni, il Gremio ne chiede dieci. Da tempo i fari sono accesi sul danese Hojbjerg del Marsiglia, 31 anni, che vuole lasciare la Francia. L’operazione è più difficile e costosa, in corsa c’è pure la Juventus. Qualcuno ipotizza Matic, ma il serbo ha 38 anni, sarebbe un’operazione da sei mesi. In più il Sassuolo in difficoltà potrebbe decidere di non liberarlo. Accostare Torreira ormai è facile, ma le perplessità ci sono. Unica certezza: la Fiorentina s’è mossa è qualcuno arriverà.
Solito discorso per il difensore. Sappiamo da tempo dell’interesse per Tiago Gabriel del Lecce. Il portoghese, 22 anni da compiere, è cresciuto molto e i salentini stanno sparando alto. Forse è più facile arrivare al tedesco Neumann, 29 anni, che gioca nel Birmingham in Championship e sta facendo molto bene.
Sono nomi, ne sentiremo tanti altri. L’importante è che Paratici si faccia trovare pronto già i primi giorni di mercato per dare solidità alla fase difensiva e soluzioni per i problemi irrisolti. Se c’è la speranza di poter recuperare posizioni più nobili in classifica è ormai evidente che l’aiuto del mercato deve arrivare in fretta. Credo invece che le voci insistenti che arrivano dalla Turchia su un possibile addio di Oulai siano assolutamente infondate. Quando non giocava è possibile che qualcuno abbia giocato sulla poca felicità del ragazzo per suggerire il passaggio al Galatasaray che lo corteggia da tempo, ma tutto è finito lì. La Fiorentina ha speso 26 milioni più quattro di bonus, crede davvero di avere in mano il nuovo Kantè, non si priverà del giocatore, neppure in prestito. Fra l’altro il Gala avrebbe offerto 22 milioni, offerta ampiamente inadeguata.
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