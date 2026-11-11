L'attesa è agli sgoccioli per il prestigioso incrocio di Nations League tra Italia e Francia, in programma sul terreno di San Siro. Il commissario tecnico azzurro ha sciolto gran parte dei dubbi della vigilia, disegnando l'undici titolare chiamato a misurarsi con i transalpinisti guidati da Zinedine Zidane.

Le scelte in difesa e in mezzo al campo

Nelle ultime sedute di rifinitura, lo staff tecnico ha provato con insistenza una linea difensiva a quattro composta da Kayode sulla corsia destra, la coppia centrale formata da Scalvini e Bastoni, e Calafiori sull'out mancino, con Federico Dimarco inizialmente in panchina.

In mezzo al campo spazio alla qualità e al dinamismo: Davide Frattesi agirà da mezzala destra, Sandro Tonali guiderà la manovra in cabina di regia, mentre Nicolò Barella parte leggermente favorito per completare il reparto nel ruolo di mezzala sinistra. L'unico giocatore viola, Nicolò Fagioli, al momento, sembra destinato a partire dalla panchina.

Il tridente offensivo e la staffetta sulle fasce

Il punto di riferimento avanzato al centro dell'attacco sarà Pio Esposito. I nodi principali riguardano le fasce offensive: a destra Sebastiano Esposito è ampiamente in vantaggio nel ballottaggio con Liberali, mentre sulla corsia opposta Cambiaghi insidia con decisione Koleosho per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct:Zidane.